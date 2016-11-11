Юрий Семин: Мы близки к выходу из кризиса

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин верит, что скоро команда выйдет из кризиса.

- Думаю, мы близки к выходу из кризиса. Чтобы говорить о выходе из черной полосы, наверное, надо завершить первую часть чемпионата, так что дождемся декабря. Но я вижу, что движемся в правильном направлении. Футболисты понимают нашу игровую модель. Думаю, сейчас дела обстоят значительно лучше.

Заявить Дмитрия Лоськова как игрока для прощального матча за «Локомотив»? Пока к такому я не готов, это будет чуть позже. Сейчас надо думать о решении наших основных задач. Один из этапов в этом направлении мы выполнили: вышли в четвертьфинал Кубка России. Решительно настроены выиграть этот турнир, и у нас хорошие шансы. Другая задача – поправить положение дел в чемпионате. По качеству игры мы сейчас выглядим лучше, чем в начале пути, и думаю, что очки к нам тоже придут, - цитирует Семина «Гудок».

Напомним, что «Локомотив» после 13 туров занимает 11-е место в РФПЛ, имея в активе 15 очков. Следующий матч железнодорожники проведут матч с «Оренбургом». Игра состоится 19 ноября в 14:30 мск в Оренбурге.