Прайс установил рекорд по стартовой победной серии вратарей «Монреаля»
Голкипер «Монреаля»
Кэри Прайс отразил 23 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом»
(4:1). 29-летний канадец одержал свою девятую победу в девяти матчах сезона.
Таким образом, Прайс стал первым вратарем в истории клуба, начавшим сезон с девяти побед. Предыдущее достижение принадлежало Чарли Ходжу, который выиграл свои восемь стартовых матчей в сезоне 1960-1961.
Кроме того, «Монреаль» впервые в истории клуба одержал 12 побед после 14 матчей.
Добавим, что «Канадиенс» лидируют в лиге, опережая «Чикаго» на четыре очка.
Матч
Монреаль - Лос-Анджелес - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Байрон (Емелин, Радулов), 7:48 (1:0). Карр (Марков, Митчелл), 13:53 (2:0). Дано (Пачиоретти, Петри), 29:37 (3:0). Тоффоли (Копитар, Картер), 51:57 (3:1 - бол.). Гальченюк (Пачиоретти, Больё), 58:11 (4:1 - п.в.).
Место и дата
11 ноября 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция