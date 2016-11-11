Прайс установил рекорд по стартовой победной серии вратарей «Монреаля»

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс отразил 23 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:1). 29-летний канадец одержал свою девятую победу в девяти матчах сезона.

Таким образом, Прайс стал первым вратарем в истории клуба, начавшим сезон с девяти побед. Предыдущее достижение принадлежало Чарли Ходжу, который выиграл свои восемь стартовых матчей в сезоне 1960-1961.

Кроме того, «Монреаль» впервые в истории клуба одержал 12 побед после 14 матчей.

Добавим, что «Канадиенс» лидируют в лиге, опережая «Чикаго» на четыре очка.