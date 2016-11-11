Геннадий Орлов: Представление Кокорина об игре в футбол требует очень серьезной корректировки

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов оценил игру форварда «Зенита» Александра Кокорина в товарищеском матче с Катаром.

- Представление Кокорина об игре в футбол требует очень серьезной корректировки. Но ему уже не 15–17 лет, а 25. Проблема с принятием решений — это главная проблема всех наших футболистов. В сборной можно создать ауру, но нельзя обучить, просто нет времени. Мастерству обучаются в детско-юношеском футболе и в клубах. Хочу задать вопрос к тем, кто работал с Кокориным и всеми остальными: «Почему они мыслят не так, как это делают европейские футболисты?, - цитирует Орлова официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, первый тайм завершился со счетом 1:1, причем оба мяча были забиты с пенальти. Отличились Александр Самедов (5-я минута) и Буалем Хухи (35-я). Еще один одиннадцатиметровый катарцы не реализовали: на 29-й минуте Ибраим Маджид пробил мимо ворот Игоря Акинфеева. Во второй половине хозяева поля вышли вперед: подачу с углового замкнул Карим Будьяф. В конце встречи россияне получили шанс сравнять счет: румынский судья Павел Балай назначил четвертый пенальти в матче. Но удар Александра Кокорина парировал Саад Аль-Шиб.