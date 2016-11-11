Криштиану Роналду: Работа тренером? Хочу получать удовольствие от настоящего момента

Форвард «Реала» Криштиану Роналду высказался о своих перспективах после завершения карьеры стать тренером.

– Я не знаю, смогли стать хорошим тренером, – приводит Marca слова португальца. – Бывают такое, что про кого-то говорят, что он станет хорошим тренером, и ошибаются. И наоборот, в некоторых тренерах никто не верит, а они добиваются успеха. Я не особо переживаю из-за этого. Я хочу получать удовольствие от настоящего момента.

– Какие у вас отношения с Зиданом?

– Фантастические. Мы выиграли Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Я был его поклонником, когда он играл, а теперь еще больше восхищаюсь им как тренером. Он продолжает учиться, и я рад, что могу быть с ним. Он исключительный человек.