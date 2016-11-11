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CAS решит судьбу российских легкоатлетов, наказанных МОК за допинг

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Спортивный арбитражный суд (CAS) определит срок дисквалификации для российских легкоатлетов, результаты которых на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов после перепроверки допинг-проб были аннулированы Международным олимпийским комитетом (МОК).

- IAAF пока не получил от МОК всех документов по этим легкоатлетам. Когда это произойдет, то все дела будут направлены в CAS. Именно CAS определит для каждого спортсмена срок его дисквалификации и аннулирования результатов в соответствии с имеющимися в деле доказательствами и правилами IAAF, - сообщили ТАСС в пресс- службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Напомним, что МОК после проверки допинг-проб лишил сборную России пяти медалей с ОИ-2008 и двух медалей с ОИ-2012. Наказанные МОК спортсмены в течение определенного времени имеют возможность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. По информации ТАСС, ряд российских спортсменов уже подали апелляции в CAS на решение МОК об аннулировании результатов. 

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