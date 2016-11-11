Коннор Макдэвид: В «Эдмонтоне» поменялась психология

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид рассказал, какие изменения произошли в команде в новом сезоне.

«Я думаю, поменялась психология. Это новая команда. Появилось несколько новых ребят с другим настроем, и настроение в раздевалке изменилось. Все складывается к лучшему.

Мы много хорошего сделали. Все матчи в гостях были упорными. Мы одержали две серьезные победы за два дня, что очень приятно. Мне кажется, что мы хорошо играли.

Мы учимся играть, бороться до конца, побеждать. Все это идет на пользу», – приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, «нефтяники», не выходившие в плей-офф с 2006 года, лидируют в Тихоокеанском дивизионе, одержав девять побед в 14 матчах на старте сезона.