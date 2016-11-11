Восемь минут прыжков на батуте заменяют три километра бега

Прыжки на батуте принято считать развлечением для детей. Однако полезны они и для взрослых.



Как показало очередное исследование американских физиологов, польза этого тренажера в первую очередь заключается в том, что он хорошо тренирует вестибулярный аппарат. В момент прыжка человек рефлекторно пытается принять положение, которое позволит удержать равновесие и удачно приземлиться. Такие занятия тренируют вестибулярный аппарат, развивают, делают более совершенным и улучшают координацию движений. Это упражнение очень полезно и для укрепления мышц спины и позвоночника, оно выступает профилактикой остеохондроза, применяется и в его лечении.

Для тех, кому противопоказан бег, батут может стать хорошей альтернативой. Восемь минут прыжков заменяют три километра бега, а еще они улучшают перистальтику кишечника и кровообращение, повышают упругость кожи и выносливость, тренируют дыхательную систему и все группы мышц, снижают риск развития заболеваний сердца и сосудов, улучшают психическое и эмоциональное состояние.