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Восемь минут прыжков на батуте заменяют три километра бега

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Прыжки на батуте принято считать развлечением для детей. Однако полезны они и для взрослых.

Как показало очередное исследование американских физиологов, польза этого тренажера в первую очередь заключается в том, что он хорошо тренирует вестибулярный аппарат. В момент прыжка человек рефлекторно пытается принять положение, которое позволит удержать равновесие и удачно приземлиться. Такие занятия тренируют вестибулярный аппарат, развивают, делают более совершенным и улучшают координацию движений. Это упражнение очень полезно и для укрепления мышц спины и позвоночника, оно выступает профилактикой остеохондроза, применяется и в его лечении.

Для тех, кому противопоказан бег, батут может стать хорошей альтернативой.  Восемь минут прыжков заменяют три километра бега, а еще они улучшают перистальтику кишечника и кровообращение, повышают упругость кожи и выносливость, тренируют дыхательную систему и все группы мышц, снижают риск развития заболеваний сердца и сосудов, улучшают психическое и эмоциональное состояние.

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