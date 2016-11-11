Восемь минут прыжков на батуте заменяют три километра бега
Прыжки на батуте принято
считать развлечением для детей. Однако полезны они и для взрослых.
Как показало очередное исследование американских физиологов, польза этого тренажера в первую очередь
заключается в том, что он хорошо тренирует вестибулярный аппарат. В момент
прыжка человек рефлекторно пытается принять положение, которое позволит
удержать равновесие и удачно приземлиться. Такие занятия тренируют вестибулярный
аппарат, развивают, делают более совершенным и улучшают координацию движений.
Это упражнение очень полезно и для укрепления мышц спины и позвоночника, оно
выступает профилактикой остеохондроза, применяется и в его лечении.
Для тех, кому противопоказан
бег, батут может стать хорошей альтернативой.
Восемь минут прыжков заменяют три километра бега, а еще они улучшают
перистальтику кишечника и кровообращение, повышают упругость кожи и
выносливость, тренируют дыхательную систему и все группы мышц, снижают риск
развития заболеваний сердца и сосудов, улучшают психическое и эмоциональное
состояние.