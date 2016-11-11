«Голодное» кардио – эффективное средство для похудения
Один из способов похудеть –
занятия кардиоупражнениями с утра натощак. Перед тем, как заниматься такими упражнениями, нужно
обязательно проконсультироваться с врачом. В первую очередь сходите к
кардиологу, чтобы быть уверенным в отсутствии противопоказаний. Голодные
тренировки сами по себе являются большим стрессом, а при наличии системных
заболеваний могут быть вредными.
Затем выберите вид тренировки.
Это может быть бег, аэробика, тай-бо, ходьба по ступенькам. Не бросайтесь в
омут с головой, начните с малого, например, попробуйте потанцевать хотя бы
10-15 минут на голодный желудок или пройтись в быстром темпе по парку. Пусть
организм привыкнет к необычным нагрузкам.
Утром в организме малое
количество гликогена и инсулина, благодаря чему организм будет брать
необходимую энергию из жировых запасов. Но некоторую долю энергии он будет
брать и из мышц, поэтому следует добавить в свою программу силовые тренировки
1-2 раза в неделю.
Обязательно высыпайтесь,
недосып вкупе с голодом не позволит заниматься полноценно. Так вы просто быстро
откажетесь от занятий И помните, что отказ от еды не означает отказ от воды. Пить
воду во время «голодного» кардио обязательно. Во время утренней тренировки не
используйте гантели и утяжелители, так как это будет лишней нагрузкой для
организма.
После окончания тренировки
нормально позавтракайте, но не ранее чем через 15 минут.