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«Голодное» кардио – эффективное средство для похудения

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Один из способов похудеть – занятия кардиоупражнениями с утра натощак. Перед тем, как заниматься такими упражнениями, нужно обязательно проконсультироваться с врачом. В первую очередь сходите к кардиологу, чтобы быть уверенным в отсутствии противопоказаний. Голодные тренировки сами по себе являются большим стрессом, а при наличии системных заболеваний могут быть вредными.

Затем выберите вид тренировки. Это может быть бег, аэробика, тай-бо, ходьба по ступенькам. Не бросайтесь в омут с головой, начните с малого, например, попробуйте потанцевать хотя бы 10-15 минут на голодный желудок или пройтись в быстром темпе по парку. Пусть организм привыкнет к необычным нагрузкам.

Утром в организме малое количество гликогена и инсулина, благодаря чему организм будет брать необходимую энергию из жировых запасов. Но некоторую долю энергии он будет брать и из мышц, поэтому следует добавить в свою программу силовые тренировки 1-2 раза в неделю.

Обязательно высыпайтесь, недосып вкупе с голодом не позволит заниматься полноценно. Так вы просто быстро откажетесь от занятий И помните, что отказ от еды не означает отказ от воды. Пить воду во время «голодного» кардио обязательно. Во время утренней тренировки не используйте гантели и утяжелители, так как это будет лишней нагрузкой для организма.

После окончания тренировки нормально позавтракайте, но не ранее чем через 15 минут.

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