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Разминка перед тренировкой в зале должна длиться 10-15 минут

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Перед каждой тренировкой в спортивном зале нужно разминаться. В противном случае можно травмироваться или не получить нужный эффект.

Задача разминки — возбудить центральную нервную систему и подготовить мышечно-связочный аппарат к нагрузкам. Ее нужно выполнять до появления легкой испарины, что говорит об установлении оптимального уровня терморегуляции. Пренебрежение разминкой часто является причиной травм опорно-двигательного аппарата, может приводить к снижению работоспособности в течение тренировки и утомляемости.

Продолжительность разминки зависит от типа физической активности, запланированной после нее. Перед тренировкой в тренажерном зале при средней интенсивности обычно достаточно 10–15 минут разминки. Если предстоит серьезная нагрузка, например, соревнования по большому теннису, следует разминаться 20–30 минут.

Набор упражнений зависит от типа последующей тренировки. Например, перед пробежкой в парке сочетайте специальные беговые упражнения и стрейчинг, чтобы увеличить амплитуду движения в суставах, необходимую для комфортного бега. А перед тренировкой в тренажерном зале десять минут походите на беговой дорожке со скоростью 6 км/ч и наклоном полотна 12°. Сделайте вращательные движения в основных суставах в течение пяти минут и выполните первый подход любого последующего упражнения со сниженной интенсивностью.

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