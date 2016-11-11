Валерий Брагин: Мы настраивали команду играть только на победу в матче со сборной OHL

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу в третьем матче традиционной выставочной Суперсерии над сборной OHL (4:3).

- Как я не раз говорил, мы делаем акцент на правильных тактических действиях команды. Сегодня, несмотря на появление в составе четырех новых игроков, которые присоединились к нам только вчера вечером, в плане общекомандных взаимодействий получалось намного лучше, чем в матчах с Западной лигой. Отсюда и результат.

В перерыве предупреждали, что соперник будет стремиться воспользоваться фактором ближней «лавки». Канадцы, уступая в счете, действительно добавили, поэтому пришлось непросто. Но команда справилась, выравняла игру. Третью шайбу могли забрасывать гораздо раньше – моментов создали достаточно.

Настраивали команду играть на победу. В непростой момент никто не запаниковал. После третьей пропущенной шайбы говорили ребятам, что надо сразу перевести игру. Как только получилось – сразу забили, - цитирует Брагина официальный сайт ФХР.

После этого матча счет в серии стал 2-1 в пользу подопечных Валерия Брагина. Напомним, в первом матче российская «молодежка» одержала победу в овертайме (3:2) над командой Западной хоккейной лиги (WHL), а во втором со счетом 1:4 уступила тому же сопернику.



В следующей встрече россияне снова сразятся со сборной Лиги Онтарио. Этот матч пройдет в ночь с понедельника на вторник.