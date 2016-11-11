Валерий Брагин: Мы настраивали команду играть только на победу в матче со сборной OHL
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу в третьем матче традиционной выставочной Суперсерии над сборной OHL (4:3).
- Как я не раз говорил, мы делаем акцент на правильных тактических действиях команды. Сегодня, несмотря на появление в составе четырех новых игроков, которые присоединились к нам только вчера вечером, в плане общекомандных взаимодействий получалось намного лучше, чем в матчах с Западной лигой. Отсюда и результат.
В перерыве предупреждали, что соперник будет стремиться воспользоваться фактором ближней «лавки». Канадцы, уступая в счете, действительно добавили, поэтому пришлось непросто. Но команда справилась, выравняла игру. Третью шайбу могли забрасывать гораздо раньше – моментов создали достаточно.
Настраивали команду играть на победу. В непростой момент никто не запаниковал. После третьей пропущенной шайбы говорили ребятам, что надо сразу перевести игру. Как только получилось – сразу забили, - цитирует Брагина официальный сайт ФХР.
После этого матча счет в серии стал 2-1 в пользу подопечных Валерия Брагина. Напомним, в первом матче российская «молодежка» одержала победу в овертайме (3:2) над командой Западной хоккейной лиги (WHL), а во втором со счетом 1:4 уступила тому же сопернику.
В следующей встрече россияне снова сразятся со сборной Лиги Онтарио. Этот матч пройдет в ночь с понедельника на вторник.
Матч
Россия (U-20) - Юниорская Лига Онтарио - 4:3 (2:1, 0:0, 2:2)
Голы:
Рубцов 5:25 (1:0). Маклеод (Типпет, Кайру), 6:22 (1:1 - бол.). Рубцов (Костин, Карнаухов), 15:54 (2:1). Соколов (Беляев), 46:02 (3:1). Машерин (Кайру, Типпет), 52:12 (3:2 - бол.). Чирелли (Капобьянко, Смит), 54:10 (3:3). Ураков (Квартальнов, Волков А.), 54:34 (4:3).
Место и дата
11 ноября 03:00, Мемориал Гарденс, Онлайн-трансляция