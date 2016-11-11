Гецлаф вышел на первое место по голевым передачам в истории «Анахайма»

Форвард «Анахайма» Райан Гецлаф сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:2).

После этого на счету 31-летнего нападающего стало 532 голевые передачи за карьеру в НХЛ, во время которой он выступал только за «Анахайм».

Таким образом, Гецлаф вышел на единоличное первое место по числу голевых передач в истории «Анахайма», опередив финна Теему Селянне.

В нынешнем сезоне на счету Гецлафа 13 (1+12) очков в 12 матчах регулярного чемпионата.