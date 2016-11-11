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Гецлаф вышел на первое место по голевым передачам в истории «Анахайма»

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Анахайма» Райан Гецлаф сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:2).

После этого на счету 31-летнего нападающего стало 532 голевые передачи за карьеру в НХЛ, во время которой он выступал только за «Анахайм».

Таким образом, Гецлаф вышел на единоличное первое место по числу голевых передач в истории «Анахайма», опередив финна Теему Селянне.

В нынешнем сезоне на счету Гецлафа 13 (1+12) очков в 12 матчах регулярного чемпионата.

Матч

Каролина - Анахайм - 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Голы:

Кеслер (Кольяно, Сильверберг), 24:46 (0:1). Сильверберг (Кольяно, Фаулер), 29:30 (0:2). Сильверберг 32:36 (0:3). Теравайнен (Славин, Ахо), 34:58 (1:3). Раск (Стемпняк, Скиннер), 43:15 (2:3). Кеслер (Гецлаф, Сильверберг), 59:34 (2:4 - п.в.).

Место и дата

11 ноября 03:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

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