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Гурам Аджоев: Мой переход в «Локомотив»? Это «вброс», такого не может быть

Источник:  «Тульская пресса»Комментарии

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал слухи о своем переходе в московский «Локомотив».

«Я – президент ФК «Арсенал» и не имею права даже подумать о чем-то подобном. Такого не может быть. С Ротенбергом мы до сих пор общаемся, вместе работали два года. Но на эту тему не общались никогда. Это «вброс», - заявил Аджоев.

Напомним, что Аджоев стал президентом «Арсенала» в октябре. В начале ноября в СМИ появились слухи о возможном уходе Аджоева в «Локомотив», связанные с тем, что московский клуб спонсируется Борисом Ротенбергом - старшим. Аджоев и Ротенберг вместе работали в московском «Динамо».

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