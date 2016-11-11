Гурам Аджоев: Мой переход в «Локомотив»? Это «вброс», такого не может быть

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал слухи о своем переходе в московский «Локомотив».

«Я – президент ФК «Арсенал» и не имею права даже подумать о чем-то подобном. Такого не может быть. С Ротенбергом мы до сих пор общаемся, вместе работали два года. Но на эту тему не общались никогда. Это «вброс», - заявил Аджоев.

Напомним, что Аджоев стал президентом «Арсенала» в октябре. В начале ноября в СМИ появились слухи о возможном уходе Аджоева в «Локомотив», связанные с тем, что московский клуб спонсируется Борисом Ротенбергом - старшим. Аджоев и Ротенберг вместе работали в московском «Динамо».