«Томь» и «Терек» сыграют в Грозном

Матч 14-го тура премьер-лиги между «Томью» и «Тереком» состоится в Грозном, сообщает официальный сайт РФПЛ.

Перенос матча, который изначально должен был пройти 19 ноября в Томске, связан с угрозой понижения температуры в Томске до «–25-27 градусов».

Теперь «Томь» и «Терек» сыграют 21 ноября на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало матча – 19:00 (мск). При этом матч 28-го тура между этими командами пройдет на стадионе «Труд» в Томске.

Добавим, что до конца календарного года в Томске также запланирован матч 16-го тура «Томь» – «Локомотив».