«Томь» и «Терек» сыграют в Грозном
Матч 14-го тура
премьер-лиги между «Томью» и «Тереком» состоится в Грозном, сообщает
официальный сайт РФПЛ.
Перенос матча, который изначально должен был пройти 19 ноября в Томске, связан с угрозой понижения температуры в Томске до «–25-27 градусов».
Теперь «Томь» и «Терек» сыграют 21 ноября на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало матча – 19:00 (мск). При этом матч 28-го тура между этими командами пройдет на стадионе «Труд» в Томске.
Добавим, что до конца календарного года в Томске также запланирован матч 16-го тура «Томь» – «Локомотив».
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