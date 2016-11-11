Карасев назначен на матч отбора ЧМ-2018 между сборными Австрии и Ирландии

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Австрии и Ирландии, сообщает официальный сайт футбольных арбитров России.

Помогать ему будут лайнсмены Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Четвертый арбитр - Алексей Николаев.

Матч Австрия – Ирландия состоится 12 ноября в 20:00 мск в Вене. После трех туров в активе ирландцев семь очков, у австрийцев - четыре.