Владислав Сухачев: Канадцы ничего не создавали при игре «пять на пять»
Голкипер молодежной
сборной России Владислав Сухачев прокомментировал матч со сборной OHL (Юниорская
лига Онтарио) в рамках CIBC Canada Russia Series в Норт-Бэй.
– Cчитаю, что мы были активнее с первых минут и заслуженно открыли счет, – приводит слова Сухачева официальный сайт ФХР. – Сложно вспоминать по горячим следам, но вроде бы опасных бросков по моим воротам в начале игры особо и не было.
– В начале второго
периода нас перебросали 8-1. Тогда тяжело пришлось?
– Мне вообще не показалось, что соперник как-то глобально давил по сравнению с первыми двумя матчами. При игре «пять на пять» канадцы особо ничего не создавали, мы же много времени проводили в атаке. По крайней мере, из ворот мне казалось, что мы доминируем. В начале второго периода просто сказалась дальняя скамейка запасных у нашей команды.
Напомним, молодежная сборная России одержала вторую победу в рамках суперсерии. Четвертый матч пройдет 15 ноября в Гамильтоне.
Матч
Россия (U-20) - Юниорская Лига Онтарио - 4:3 (2:1, 0:0, 2:2)
Голы:
Рубцов 5:25 (1:0). Маклеод (Типпет, Кайру), 6:22 (1:1 - бол.). Рубцов (Костин, Карнаухов), 15:54 (2:1). Соколов (Беляев), 46:02 (3:1). Машерин (Кайру, Типпет), 52:12 (3:2 - бол.). Чирелли (Капобьянко, Смит), 54:10 (3:3). Ураков (Квартальнов, Волков А.), 54:34 (4:3).
Место и дата
11 ноября 03:00, Мемориал Гарденс, Онлайн-трансляция