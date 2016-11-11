Владислав Сухачев: Канадцы ничего не создавали при игре «пять на пять»

Голкипер молодежной сборной России Владислав Сухачев прокомментировал матч со сборной OHL (Юниорская лига Онтарио) в рамках CIBC Canada Russia Series в Норт-Бэй.

– Cчитаю, что мы были активнее с первых минут и заслуженно открыли счет, – приводит слова Сухачева официальный сайт ФХР. – Сложно вспоминать по горячим следам, но вроде бы опасных бросков по моим воротам в начале игры особо и не было.

– В начале второго периода нас перебросали 8-1. Тогда тяжело пришлось?

– Мне вообще не показалось, что соперник как-то глобально давил по сравнению с первыми двумя матчами. При игре «пять на пять» канадцы особо ничего не создавали, мы же много времени проводили в атаке. По крайней мере, из ворот мне казалось, что мы доминируем. В начале второго периода просто сказалась дальняя скамейка запасных у нашей команды.

Напомним, молодежная сборная России одержала вторую победу в рамках суперсерии. Четвертый матч пройдет 15 ноября в Гамильтоне.