ВИДЕО ДНЯ: Альварес и Макгрегор устроили потасовку на пресс-конференции

Американец Эдди Альварес и ирландец Конор Макгрегор устроили потасовку во время пресс-конференции перед поединком за звание чемпиона UFC в легком весе.

Бойцы начали забирать друг у друг пояса, бросаться стульями и чуть было не подрались.

Напомним, поединок между спортсменами состоится 12 ноября на турнире UFC 205 в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден».