Депутат пригласил Макларена выступить с докладом в Госдуме

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев пригласил председателя независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в нижнюю палату российского парламента, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».

- Мы приглашаем господина Макларена в Россию, если у него есть доказательства, новые факты. Пусть расскажет об этом. Мы готовы его в комитете по спорту заслушать, - заявил Дегтярев.

Депутат анонсировал рассмотрение в ГД законопроекта, регулирующего спорт высших достижений и профессиональный спорт, в котором прописаны нормы, касающиеся допинга.

Напомним, после публикации первой части доклада Макларена по расследованию обвинений экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в массовом употреблении российскими спортсменами запрещённых препаратов на Олимпиаде в Сочи WADA рекомендовало отстранить всю сборную России от летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Исполком МОК постановил, что решения по допуску российских спортсменов на Олимпиаду должны в индивидуальном порядке принимать международные спортивные федерации. Впоследствии доклад Макларена стал основанием для недопуска россиян на Паралимпийские игры.

На декабрь запланирована публикация расширенного варианта доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. Эта комиссия расследует возможные допинговые нарушения и манипуляции на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.