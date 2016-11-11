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«Динамо СПб» отправило заявку на участие в Кубке ФНЛ

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Пресс-атташе «Динамо СПб» Владислав Панюков в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о возможном участии команды в Кубке ФНЛ-2017.

- Мы действительно отправили заявку на участие в Кубке ФНЛ. Мы готовы сыграть, если кто-то из участников лиги откажется. Все решится 29 ноября, - сказал Панюков в интервью «Советскому Спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, клубы ПФЛ уже участвовали в турнире. В 2016 году место отказавшихся команд заняли «Чертаново», «Краснодар-2» и «Волгарь-2». Действующий победитель кубка - «Оренбург», который в финале обыграл «Шинник» со счетом 1:0. Кубок ФНЛ проводится с 2012 года. Трижды матчи турнира проходили на Кипре и дважды – в Турции.

В ПФЛ «Динамо СПб» лидирует в турнирной таблице зоны «Запад» после 16 матчей с 39 очками, опережая «Долгопрудный» на семь очков.

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