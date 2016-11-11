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Неймар забил 50-й гол за сборную Бразилии

Источник:  FourFourTwoКомментарии

Форвард сборной Бразилии Неймар забил гол в матче отборочного турнира чемпионата мира с Аргентиной (3:0) на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти.

Этот гол стал для 24-летнего Неймара 50-м в 74 матчах за национальную команду.

Неймар занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии.

Напомним, рекордсменом «пентакампеонов» остается Пеле, забивший 77 голов.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Бразилия - Аргентина - 3:0 (2:0)

Голы

Коутиньо 25 (1:0). Неймар 45 (2:0). Паулиньо 58 (3:0).

Состав

Бразилия: Алисон, Марсело, Миранда (Тиаго Силва, 87), Маркиньос, Алвес Д., Фернандиньо, Коутиньо (Коста, 86), Аугусто, Паулиньо, Неймар, Габриэль (Фирмино, 82)

Аргентина: Ромеро, Мас, Сабалета, Мори, Отаменди, Маскерано, Ди Мария (Корреа, 72), Перес (Агуэро, 46), Билья, Месси, Игуаин

Предупреждения:

Фернандиньо, 6; Марсело, 49 - Мори, 57; Отаменди, 64; Билья, 84

Судья:

Хулио Баскуньян (Чили)

Место и дата

11 ноября 02:45, Эстадио Минейрао, Текстовая трансляция

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