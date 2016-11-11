Андрей Канчельскис: «Манчестер Юнайтед» нельзя сбрасывать со счетов в чемпионской гонке

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сказал, что «красные дьяволы» еще могут побороться за титул чемпиона Англии.

- «Манчестер Юнайтед» нельзя сбрасывать со счетов в чемпионской гонке. Этот клуб всегда ставил перед собой конкретные задачи – занять в премьер-лиге первое место, всегда быть впереди. Сезон еще далеко не закончился, посмотрим, что будет дальше, - цитирует Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что после 11 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 18 очков. В следующем туре подопечные Жозе Моуринью сыграют с «Арсеналом», матч состоится 19 ноября.