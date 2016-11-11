Видаль обсудил свое возвращение в «Ювентус» с генеральным директором клуба

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль планирует сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает издание Calciomercato.



Согласно информации источника, игрок сборной Чили намерен вернуться в «Ювентус», цвета которого он защищал с 2011 по 2015 гг. Отмечается, что футболист обсудил этот вопрос с защитником туринского клуба Патрисом Эвра, а также с генеральным директором итальянской команды Джузеппе Мароттой.

Однако, как утверждает издание, представители «Ювентуса» не уверены, что удастся договориться с «Баварией».



В нынешнем сезоне 29-летний Видаль провел на клубном уровне 14 матчей, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 40 млн евро, а его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 2019 года.