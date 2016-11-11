Депай покинет «Юнайтед» в январе 2017 года, «Наполи» и «Милан» поборются за футболиста

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может продолжить карьеру в Серии А.



Как сообщает Tuttomercatoweb, на игрока сборной Голландии претендуют «Наполи» и «Милан». Отмечается, что футболист, скорее всего, покинет стан английского клуба зимой 2017 года, поскольку наставник команды Жозе Моуринью не рассчитывает на него в нынешнем сезоне.



Напомним, полузащитник перешел в «Манчестер Юнайтед» из ПСВ за 34 млн евро в 2015 году. За это время Мемфис так и не сумел стать игроком стартового состава.



На данный момент 22-летний голландец провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.