Акинфеев тренируется по индивидуальной программе

Вратарь сборной Росси Игорь Акинфеев, получивший травму в матче с Катаром (1:2), тренируется по индивидуальной программе, сообщает официальный твиттер национальной команды.

«Игорь Акинфеев сегодня тренируется в облегченном режиме по индивидуальной программе», - сообщает твиттер.

Игорь Акинфеев сегодня тренируется в облегченном режиме по индивидуальной программе. — Сборная России (@TeamRussia) 11 ноября 2016 г.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что у Акинфеева травма пальца ноги. На 59-й минуте товарищеского матча с Катаром Акинфеева в связи с его травмой заменил Станислав Крицюк.

Отметим, что голкипер ЦСКА пропустил 71-й мяч, выступая за национальную сборную, что является антирекордом в отечественном футболе. Акинфеев превысил показатели Рината Дасаева и Льва Яшина, которые пропустили по 70 мячей.