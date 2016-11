Тите: Пять побед в пяти матчах – это сверх того, что я мог себе представить

Главный тренер сборной Бразилии Тите подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира с Аргентиной (3:0) на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти.

«Эта пятый матч под моим руководством. Я рад и доволен игрой командой. Не ожидал, что в пяти играх будет пять побед. Это сверх того, что я мог себе представить.

Наша команда по-прежнему может прибавить. Нам нужно учиться терпеть, как это было, когда инициатива была у Аргентины», – приводит Four Four Two слова Тите.

Напомним, Бразилия лидирует в южноамериканской зоне, тогда как Аргентина занимает шестое место, не попадая на данный момент даже в зону стыковых матчей.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча