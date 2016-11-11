Тите: Пять побед в пяти матчах – это сверх того, что я мог себе представить
Главный тренер
сборной Бразилии Тите подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира с
Аргентиной (3:0) на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти.
«Эта пятый матч под моим руководством. Я рад и доволен игрой командой. Не ожидал, что в пяти играх будет пять побед. Это сверх того, что я мог себе представить.
Наша команда по-прежнему может прибавить. Нам нужно учиться
терпеть, как это было, когда инициатива была у Аргентины», – приводит Four Four Two слова
Тите.
Напомним, Бразилия лидирует в южноамериканской зоне, тогда как Аргентина занимает шестое место, не попадая на данный момент даже в зону стыковых матчей.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Бразилия - Аргентина - 3:0 (2:0)
Голы
Коутиньо 25 (1:0). Неймар 45 (2:0). Паулиньо 58 (3:0).
Состав
Бразилия: Алисон, Марсело, Миранда (Тиаго Силва, 87), Маркиньос, Алвес Д., Фернандиньо, Коутиньо (Коста, 86), Аугусто, Паулиньо, Неймар, Габриэль (Фирмино, 82)
Аргентина: Ромеро, Мас, Сабалета, Мори, Отаменди, Маскерано, Ди Мария (Корреа, 72), Перес (Агуэро, 46), Билья, Месси, Игуаин
Предупреждения:
Фернандиньо, 6; Марсело, 49 - Мори, 57; Отаменди, 64; Билья, 84
Судья:
Хулио Баскуньян (Чили)
Место и дата
11 ноября 02:45, Эстадио Минейрао, Текстовая трансляция