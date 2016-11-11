Стаал, Ярнкрок и Ховард признаны лучшими игроками дня в НХЛ
Форвард «Миннесоты»
Эрик Стаал назван первой звездой дня в НХЛ. В матче с «Питтсбургом» (4:2)
32-летний канадец набрал 3 (1+2) очка. Теперь на его счету стало 11 (5+6) очков
в 12 матчах.
Второй звездой четверга стал форвард «Нэшвилла» Калле Ярнкрок. 25-летний швед оформил дубль в ворота «Сент-Луиса» (3:1).
Третьей звездой выбран голкипер «Детройта» Джимми Ховард. 32-летний американец отразил 36 бросков и помог «красным крыльям» одержать победу над «Ванкувером» (3:1).
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