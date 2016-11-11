Стаал, Ярнкрок и Ховард признаны лучшими игроками дня в НХЛ

Форвард «Миннесоты» Эрик Стаал назван первой звездой дня в НХЛ. В матче с «Питтсбургом» (4:2) 32-летний канадец набрал 3 (1+2) очка. Теперь на его счету стало 11 (5+6) очков в 12 матчах.

Второй звездой четверга стал форвард «Нэшвилла» Калле Ярнкрок. 25-летний швед оформил дубль в ворота «Сент-Луиса» (3:1).

Третьей звездой выбран голкипер «Детройта» Джимми Ховард. 32-летний американец отразил 36 бросков и помог «красным крыльям» одержать победу над «Ванкувером» (3:1).