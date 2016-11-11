Дешам объяснил отсутствие Жиру в последних матчах сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о своем отношении к форварду лондонского «Арсенала» Оливье Жиру, а также поведал, почему футболист пропустил матчи национальной команды в рамках квалификации ЧМ-2018.



«Сейчас Жиру не готов на все сто процентов, и он это знает. Этот футболист сыграл в прошлом месяце, будучи травмированным, поэтому тренерский штаб принял решение не рисковать его здоровьем. Не стоит интерпретировать эту ситуацию иначе. Я взял Оливье на матчи в сентябре, хотя, как вы помните, он не играл. Все прекрасно знают на что способен этот нападающий, поэтому такие вещи я не упускаю из виду», – цитирует специалиста Goal.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел на клубном уровне 8 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.



Отметим, что в последнем матче сборной Франции, который состоялся 10 октября с командой Голландии, Жиру оказался вне состава национальной сборной.

Сегодня подопечные Дешама проведут матч с командой Швеции в рамках 4-го тура квалификации ЧМ-2018.



