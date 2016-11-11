Эдгардо Бауса: Выход на ЧМ по-прежнему зависит от Аргентины
Главный тренер
сборной Аргентины Эдгардо Бауса прокомментировал поражение от Бразилии (0:3) на
стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти.
«Через три дня у нас будет новый матч. Мы знаем, что выход на чемпионат мира зависит от нас.
Учитывая счет, нам приходилось идти на риск. Но в итоге получилось, что у Бразилии было слишком много свободного пространства», – приводит Four Four Two слова Баусы.
Напомним, победу Бразилии принесли голы Филиппе Коутиньо, Неймара и Паулиньо.
После 11 туров Аргентина занимает шестое место в южноамериканской отборочной группе, отставая на одно очко от Эквадора и Чили.
16 ноября Аргентина примет Колумбию на стадионе Бисентенарио в Сан-Хуане.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Бразилия - Аргентина - 3:0 (2:0)
Голы
Коутиньо 25 (1:0). Неймар 45 (2:0). Паулиньо 58 (3:0).
Состав
Бразилия: Алисон, Марсело, Миранда (Тиаго Силва, 87), Маркиньос, Алвес Д., Фернандиньо, Коутиньо (Коста, 86), Аугусто, Паулиньо, Неймар, Габриэль (Фирмино, 82)
Аргентина: Ромеро, Мас, Сабалета, Мори, Отаменди, Маскерано, Ди Мария (Корреа, 72), Перес (Агуэро, 46), Билья, Месси, Игуаин
Предупреждения:
Фернандиньо, 6; Марсело, 49 - Мори, 57; Отаменди, 64; Билья, 84
Судья:
Хулио Баскуньян (Чили)
Место и дата
11 ноября 02:45, Эстадио Минейрао, Текстовая трансляция