Эдгардо Бауса: Выход на ЧМ по-прежнему зависит от Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса прокомментировал поражение от Бразилии (0:3) на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти.

«Через три дня у нас будет новый матч. Мы знаем, что выход на чемпионат мира зависит от нас.

Учитывая счет, нам приходилось идти на риск. Но в итоге получилось, что у Бразилии было слишком много свободного пространства», – приводит Four Four Two слова Баусы.

Напомним, победу Бразилии принесли голы Филиппе Коутиньо, Неймара и Паулиньо.

После 11 туров Аргентина занимает шестое место в южноамериканской отборочной группе, отставая на одно очко от Эквадора и Чили.

16 ноября Аргентина примет Колумбию на стадионе Бисентенарио в Сан-Хуане.

