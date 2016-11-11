Пловец Мельников дисквалифицирован на 8 лет за допинг
Международная федерация плавания (FINA) дисквалифицировала на восемь лет за применение допинга российского пловца Виталия Мельникова, сообщает официальный сайт организации.
26-летний спортсмен сдал положительную допинг-пробу 29 марта 2016 года. В организме пловца найден гормон роста.
Дисквалификация Мельникова будет отсчитываться с 22 апреля 2016 года. В 2013 году пловец уже был наказан за применение допинга на два года, поэтому попавшись во второй раз он получил более длительную дисквалификацию.
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