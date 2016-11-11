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«Терек»: Обратились с просьбой не назначать Журавеля на наши игры, но решение примет «Матч ТВ»

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров заявил, что грозненский клуб не собирается вмешиваться в работу телеканала «Матч ТВ» по вопросу назначения комментаторов на матчи.

По его словам, единственной просьбой со стороны клуба было не назначать на игры с участием «Терека» комментатора Тимура Журавеля, который работал на игре с «Уралом» (4:1).

«Мы письмо отправили на следующий день после матча, обратились с просьбой не назначать Журавеля на наши матчи. Дальше «Матч ТВ» решит – это их сотрудник. На этом инцидент исчерпан – в работу холдинга мы вмешиваться не можем. Мы высказали свое пожелание», – цитирует Айдамирова ТАСС.

В следующем туре «Терек» 19 ноября на выезде сыграет с «Томью». На данный момент клуб из Грозного занимает третье место в таблице РФПЛ, набрав после 13-ти туров 24 очка.


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