Представлен мяч Кубка конфедераций-2017 «Красава» (фото)

ФИФА представил официальный мяч Кубка конфедераций 2017 года, который называется «Красава».

«Узор на поверхности мяча содержит элементы ярко-красного цвета, который ассоциируется с Россией, с неровными контурами, представляющими метафору драгоценного камня игры. Структура мяча состоит из инновационных секций, которые обеспечивают оптимальную поверхность с улучшенными свойствами сцепления и делают мяч хорошо заметным в полете», – говорится в описании мяча на официальном сайте ФИФА.

Встречайте: официальный мяч Кубка Конфедераций FIFA 2017 - Krasava ⚽🇷🇺😃 #КК2017 pic.twitter.com/RCaOxo88IV — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) November 11, 2016

Отметим, что мячом «Красава» сыграют Россия и Румыния в товарищеском матче, который 15 декабря пройдет в Грозном.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Жеребьевка турнира состоится 26 ноября в Казани.

На данный момент известны семь из восьми участников турнира: Россия (хозяин ЧМ-2018), Германия (чемпион мира), Португалия (чемпион Европы), Австралия (победитель Кубка Азии), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК), Чили (победитель Кубка Америки) и Мексика (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ).