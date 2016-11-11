Клинтон «Fear» Лумис будет запасным игроком EG на The Boston Major
Клинтон «Fear» Лумис станет запасным игроком команды Evil Geniuses на турнире The Boston Major.
Напомним, что игрок выступал за «злых гениев» с 2011 по 2015 год, а позже стал тренером команды.
Также команды OG, Digital Chaos и iG.Vitality представили запасных игроков на чемпионат. За коллектив OG выступит Себастьян «7ckngmad» Дебс, а в Digital Chaos сыграет Уильям «Blitz» Ли. Ранее игроки были тренерами команд. В роли запасного игрока в iG.Vitality выступит Сюй «BurNIng» Чжилэй. Киберспортсмен играет в составе Invictus Gaming, которая не смогла пробиться на турнир.
LAN-финал The Boston Major пройдет с 3 по 10 декабря в городе Бостон в Wang Theatre, вместительностью до 3500 зрителей. Призовой фонд турнира составит 3 000 000 долларов.
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