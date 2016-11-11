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Один из футболистов сборной Англии пытался покинуть команду на Евро-2016

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Журналист издания Daily Telegraph Джим Уайт сообщил, что один из игроков сборной Англии попытался с помощью своего агента покинуть стан национальный команды и не принимать участия в турнире.

«Действительно, когда сборная Англии прибыла на Евро, один из футболистов связался со своим агентом и сказал ему следующее: «Ты можешь вытащить меня отсюда?». Не знаю, все ли игроки национальной команды придерживаются такой позиции. Неужели АПЛ или Лига чемпионов важнее Евро?», – приводит слова журналиста Goal.

Сборная Англии под руководством Роя Ходжсона заняла второе место в группе В, сыграв вничью со сборной России (1:1), обыграв команду Уэльса (2:1) и сыграв вничью со Словакией (0:0). Покинула турнир английская сборная, уступив в 1/8 финала команде Исландии (1:2).

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