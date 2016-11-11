Александр Кокорин: Поражение сборной России от Катара стало тяжелым для всех
Нападающий Александр Кокорин прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Катаром (1:2).
- Мы уже проанализировали игру против сборной Катара. Утро после такого поражения тяжелое, вообще оно стало тяжелым для всех. После того, как мы забили гол, то подумали, что сможем забить и два, и три - это нам помешало. Сами виноваты, будем исправляться.
В дальнейшем будем стараться исправить результаты. У многих игроков сейчас есть проблемы, все-таки конец года, есть усталость. Мы не бросали играть. Что касается моего вызова - ждал, когда он произойдет и работал над тем, чтобы вернуться в команду, - цитирует Кокорина ТАСС.
Напомним, первый тайм завершился со счетом 1:1, причем оба мяча были забиты с пенальти. Отличились Александр Самедов (5-я минута) и Буалем Хухи (35-я). Еще один одиннадцатиметровый катарцы не реализовали: на 29-й минуте Ибраим Маджид пробил мимо ворот Игоря Акинфеева. Во второй половине хозяева поля вышли вперед: подачу с углового замкнул Карим Будьяф. В конце встречи россияне получили шанс сравнять счет: румынский судья Павел Балай назначил четвертый пенальти в матче. Но удар Александра Кокорина парировал Саад Аль-Шиб.
Матч
Голы
Самедов 5 (1:0 - пен.). Хухи 35 (1:1 - пен.). Будьяф 72 (1:2).
Состав
Россия: Акинфеев (Крицюк, 58), Васин, Комбаров (Панченко, 81), Кудряшов, Кутепов, Зобнин, Ерохин (Газинский, 53), Самедов (Могилевец, 85), Глушаков, Полоз (Шишкин, 46), Кокорин
Катар: Аль-Шиб, Касола (Будьяф, 46), Мигель, Муса, Маджид, Хухи, Асад, Луис, Афиф А., Афиф А., Алаэлдин
Незабитые пенальти
Кокорин (Россия), 87; Маджид (Катар), 29
Предупреждения:
нет - Маджид, 52
Судья:
Павел Кристиан Балай (Румыния)
Место и дата
10 ноября 19:00, Джассим бин Хамад, Текстовая трансляция