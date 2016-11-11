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Тьяго Алькантара: Анчелотти? Никогда не видел, чтобы у тренера были такие отношения со своими игроками

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара рассказал об отношениях с наставником команды Карло Анчелотти, отметив, что итальянский специалист легко находит общий язык со всеми футболистами. 

«Чувствую себя хорошо с этим тренером. Должен сказать, что Анчелотти – фантастический наставник. Мне предельно понятны его требования. Никогда не видел таких отношений между тренером и футболистами. Хотя, я уже слышал об этом от товарищей из мадридского «Реала». Конечно, отношения с тренером остаются загадкой для болельщиков, поскольку  об этом знают только представители клуба», – цитирует Алькантару Mundo Deportivo.

Напомним, Анчелотти встал у руля «Баварии» минувшим летом, однако, о его назначении стало известно еще в декабре 2015 года.

Отметим, что итальянский наставник тренировал «Реал» с 2013 по 2015 гг. и за это время выиграл вместе с командой Кубок Испании, Суперкубок УЕФА, а также Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

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