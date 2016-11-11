Ерохин – лучший игрок «Ростова» в матче с тульским «Арсеналом»
На официальном сайте «Ростова» завершилось голосование, где болельщики выбирали лучшего игрока команды в матче 13-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (4:1).
Победителем стал полузащитник Александр Ерохин, который отметился дублем в этой встрече.
После 13-го тура на счету донской команды 20 очков и седьмое место в таблице чемпионата России.
Александр Ерохин - лучший игрок нашей команды в матче с @pfc_arsenal pic.twitter.com/UtSRNcwKvQ— Football Club Rostov (@rostovfc) 11 ноября 2016 г.
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