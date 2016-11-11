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Ерохин – лучший игрок «Ростова» в матче с тульским «Арсеналом»

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

На официальном сайте «Ростова» завершилось голосование, где болельщики выбирали лучшего игрока команды в матче 13-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (4:1).

Победителем стал полузащитник Александр Ерохин, который отметился дублем в этой встрече.

После 13-го тура на счету донской команды 20 очков и седьмое место в таблице чемпионата России.

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