Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бразилия3 : 0Аргентина
Хоккей  Витязь- : -СКА
Футбол  Англия- : -Шотландия
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Баскетбол  ЦСКА- : -Реал
Футбол  Франция- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Касперович: Главная цель на сезон – комплектование команды на ОИ-2018

Источник:  АСН «Тюменская Арена»Комментарии

Главный тренер сборной России Александр Касперович рассказал о том, как команда готовится к новому сезону.

– Межсезонье прошло по плану. Обошлись без срывов, – приводит АСН «Тюменская Арена» слова Касперовича. – В Тюмени проблем нет тем более. Мы давно знаем этот центр, нам предоставляют все условия. Спортсмены и тренеры довольны.

– Над какими слабыми местами работает команда?
– У нас давняя проблема – стрельба при сильном ветре. Мы с ней не очень хорошо справляемся и работаем над этим в Тюмени. Другие проблемы обозначат контрольные тренировки. По их итогам тренеры сделают определенные коррективы. Сейчас меня устраивает подготовка во всех группах. Спортсмены работают с настроением, выполняют предлагаемую нагрузку. Видно, что биатлонисты добавляют.

– Цели на сезон определены?
– После неудачного предыдущего чемпионата мира нам важно хорошо выступить на планетарном форуме в Австрии. Но основной целью я вижу комплектование команды к Олимпиаде-2018.

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет с 28 ноября по 4 декабря в Эстерсунде (Швеция).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Слепов: Заходя на штрафной круг, напеваю «Карусель, карусель…»Трехкратный чемпион Европы Алексей Слепов рассказал о подготовке в межсезонье и целях на предстоящий сезон.Рико Гросс: Хочется победить в общем зачете Кубка нацийСтарший тренер мужской сборной России Рико Гросс рассказал о задачах команды на сезон.Загоруйко выиграла контрольную тренировку в ТюмениБиатлонистка Анастасия Загоруйко одержала победу в спринте в первой контрольной тренировке женской сборной России, которая проходила в Тюмени.Александр Тихонов: Я подписал переход Домрачевой из России в Беларусь, ее можно было удержатьЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал об обстоятельствах перехода биатлонистки Дарьи Домрачевой в сборную Белоруссии.«Матч ТВ» не покажет стартовую гонку Кубка мира по биатлону из-за Формулы-1Первая гонка Кубка мира по биатлону сезона 2016/17 (классическая смешанная эстафета) не будет показана в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Вместо нее канал собирается показать заключительную гонку сезона Формулы-1 Гран-при Абу-Даби.Анфиса Резцова: В этом сезоне нашим девушкам не стоит надеяться на медали чемпионата мираТрехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась своим мнением о формировании состава женской сборной России.Ольга Подчуфарова: Главное – пройти сезон без срывовРоссийская биатлонистка Ольга Подчуфарова прокомментировал контрольный сбор в Тюмени в преддверии нового сезона.Группа Гросса начала сбор в ТюмениМужская сборная России начала сбор в тюменском центре «Жемчужина Сибири», где будет тренироваться группа немецкого специалиста Рико Гросса, сообщает АСН «Тюменская Арена».Виталий Норицын: Хотелось бы вернуть максимальную квоту в Кубке мираСтарший тренер женской сборной России Виталий Норицын не стал оценивать готовность команды, но обозначил задачи на сезон.Валерий Медведцев: Задача на сезон – завоевание хотя бы одной медали на ЧМ и успешное выступление в Южной КорееСтарший тренер женской сборной России по биатлону Валерий Медведцев назвал задачи команды на предстоящий сезон.Екатерина Шумилова: Прошлый сезон получился провальным, буду реабилитироватьсяСеребряный призер Олимпийских игр в Сочи Екатерина Шумилова рассказала о заключительном этапе подготовки к сезону, который проходит в Тюмени.Александр Касперович: Вернулись к средствам подготовки, которые успешно применялись 10-15 лет назадГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рассказал, какие изменения произошли в подготовке команды к сезону.Антон Бабиков: Решили с тренерами, что мне лучше подойдет подготовка в группе ПадинаРоссийский биатлонист Антон Бабиков объяснил, почему выбрал для подготовки к сезону группу Андрея Падина, а не другого старшего тренера мужской команды – Рико Гросса.Алексей Слепов: Приезжаю домой и копаю с родителями картошкуАлексей Слепов: Приезжаю домой и копаю с родителями картошкуОдин из лидеров сборной России по биатлону Алексей Слепов в интервью «Советскому спорту» рассказал о подготовке к новому сезону.Александр Тихонов: В женской сборной России большие проблемы со сменой поколенийЧетырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов не ожидает высоких результатов от женской сборной России по биатлону в следующем сезоне.Александр Тихонов: Лидером сборной России мог бы стать Шипулин, но у него нет стержняЧетырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов посетовал на отсутствие лидера в мужской сборной России по биатлону.Домрачева планирует возобновить карьеру в 2017 годуТренер женской сборной Белоруссии по биатлону Федор Свобода подтвердил, что трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева планирует вернуться к соревнованиям после Нового года.Домрачева и Бьорндален назвали cвою дочь КсениейБелорусская биатлонистка Дарья Домрачева сообщила, что вместе с супругом норвежцем Уле Эйнаром Бьорндаленом назвали дочь Ксенией.Пхенчхан успеет подготовиться к этапу Кубка мираОрганизаторы Кубка мира в Пхенчхане успеют подготовить биатлонный стадион в срок, сообщили в оргкомитете «Пхенчхан-2018».Рикко Гросс: Сколько я отдыхал? Шесть дней!Рикко Гросс: Сколько я отдыхал? Шесть дней!Старший тренер сборной России рассказал, удалось ли ему отдохнуть минувшим летом и с каким настроением команда подходит к новому сезону.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Александр Касперович
Александр Касперовичвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение