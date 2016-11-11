Александр Касперович: Главная цель на сезон – комплектование команды на ОИ-2018

Главный тренер сборной России Александр Касперович рассказал о том, как команда готовится к новому сезону.

– Межсезонье прошло по плану. Обошлись без срывов, – приводит АСН «Тюменская Арена» слова Касперовича. – В Тюмени проблем нет тем более. Мы давно знаем этот центр, нам предоставляют все условия. Спортсмены и тренеры довольны.

– Над какими слабыми местами работает команда?

– У нас давняя проблема – стрельба при сильном ветре. Мы с ней не очень хорошо справляемся и работаем над этим в Тюмени. Другие проблемы обозначат контрольные тренировки. По их итогам тренеры сделают определенные коррективы. Сейчас меня устраивает подготовка во всех группах. Спортсмены работают с настроением, выполняют предлагаемую нагрузку. Видно, что биатлонисты добавляют.

– Цели на сезон определены?

– После неудачного предыдущего чемпионата мира нам важно хорошо выступить на планетарном форуме в Австрии. Но основной целью я вижу комплектование команды к Олимпиаде-2018.

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет с 28 ноября по 4 декабря в Эстерсунде (Швеция).