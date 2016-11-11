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Миралем Пьянич: Перешел в «Ювентус» не ради исполнения штрафных

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал о своем положении в туринском клубе, а также поведал о целях туринской команды в нынешнем сезоне.

«Пришел в этот клуб не только ради исполнения штрафных. Стараюсь привыкнуть к новой системе игры и меньше использовать дриблинг. На данный момент моя адаптация не завершилась, привыкаю к новым партнерам.

Цели «Ювентуса»? Конечно, болельщики ждут побед, но я не испытываю давления. Команда будет расти от матча к матчу и стремиться к завоеванию трофеев», – цитирует игрока Gazzetta Dello Sport.

Напомним, Пьянич стал игроком «Ювентуса» минувшим летом, перейдя в команду из «Ромы» за 32 млн евро.

На данный момент в активе полузащитника 13 матчей, 4 гола и 4 голевые передачи. 



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