Миралем Пьянич: Перешел в «Ювентус» не ради исполнения штрафных

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал о своем положении в туринском клубе, а также поведал о целях туринской команды в нынешнем сезоне.



«Пришел в этот клуб не только ради исполнения штрафных. Стараюсь привыкнуть к новой системе игры и меньше использовать дриблинг. На данный момент моя адаптация не завершилась, привыкаю к новым партнерам.



Цели «Ювентуса»? Конечно, болельщики ждут побед, но я не испытываю давления. Команда будет расти от матча к матчу и стремиться к завоеванию трофеев», – цитирует игрока Gazzetta Dello Sport.



Напомним, Пьянич стал игроком «Ювентуса» минувшим летом, перейдя в команду из «Ромы» за 32 млн евро.



На данный момент в активе полузащитника 13 матчей, 4 гола и 4 голевые передачи.









