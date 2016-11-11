Рико Гросс: Хочется победить в общем зачете Кубка наций

Старший тренер мужской сборной России Рико Гросс рассказал о задачах команды на сезон.

– До старта Кубка мира осталось совсем немного времени, – приводит АСН «Тюменская Арена» слова Гросса. – Мы на пути к своей лучшей форме. Конечно, тюменский этап в этом плане очень важен, здесь мы работаем на снегу в хороших условиях. Тренировки тяжёлые, мы обращаем внимание на все компоненты.

– Задачи на сезон для команды уже поставили?

– В прошлом сезоне мы были третьими в общем зачете Кубка наций. Хочется выступить лучше. Стать вторыми или, может быть, даже победить.

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет с 28 ноября по 4 декабря в Эстерсунде (Швеция).