Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бразилия3 : 0Аргентина
Хоккей  Витязь- : -СКА
Футбол  Англия- : -Шотландия
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Баскетбол  ЦСКА- : -Реал
Футбол  Франция- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Далибор Стеванович: Последний раз зарплату в «Мордовии» платили в феврале

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший игрок «Мордовии» Далибор Стеванович рассказал о долгах саранского клуба.

- Последний раз нам платили в феврале, то есть задолженность составляет четыре месяца (март—апрель-май—июнь) или три, если контракт заканчивался в мае. Плюс премиальные за весь год. Начиная с марта нам каждый день говорили, что вот-вот перечислят деньги. Лысов, правая рука губернатора, каждую неделю приезжал и обещал, что нам все заплатят. Летом мы снова пошли им навстречу, дали время, чтобы расплатиться. Жалоб никто не писал, иначе бы клуб не смог заявлять новичков на следующий сезон в ФНЛ. Сам губернатор (Владимир Волков) приходил к нам весной и давал слово, что после окончания сезона все отдадут. Ладно бы хоть платили потихонечку, показывали, что готовы рассчитаться. Вообще же ничего не происходит!, - цитирует Стевановича «Матч ТВ».

После 21 тура «Мордовия» занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав в 22 очка. Стеванович выступал за саранский клуб с 2015 по 2016 годы. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павел Погребняк: Аршавин? Всем бы доиграть до его возрастаНападающий «Динамо» Павел Погребняк похвалил бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина.Владимир Стржалковский: Финансирование «Динамо» будет значительно сокращеноПредседатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что финансирование бело-голубых сократится.Дмитрий Парфенов: Мы готовились к серьезному матчу с «Мордовией», он таким и получилсяГлавный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов после победы над «Мордовией» в гостевом матче 21-го тура Футбольной национальной похвалил подопечных за игру и результат.Дмитрий Черышев: Мы играли на равных с «Тосно», но совершили две грубые ошибкиГлавный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев после поражения от «Тосно» в матче 21-го тура Футбольной национальной лиги посетовал на потерю концентрации подопечными, которая материализовалась в два пропущенных мяча.Василий Титов: Долги «Динамо» можно реструктуризировать и работать дальшеЧлен совета директоров московского «Динамо», первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов сообщил, что задолженности клуба можно реструктуризировать и работать дальше.Александр Ирхин: Результат «Химок» в первой части сезона оказался достойнымГлавный тренер подмосковных «Химок» Александр Ирхин считает, что его подопечные показали достойный результат в первой части сезона Футбольной национальной лиги.Победа ценою в 30 часов! Пять неожиданных цифр 21-го тура ФНЛПобеда ценою в 30 часов! Пять неожиданных цифр 21-го тура ФНЛ«Советский спорт» рассказывает о главных событиях очередного тура второго по силе дивизиона российского футбола.Игорь Захаряк: Считаю, что «Енисей» победил заслуженноГлавный тренер «Балтики» Игорь Захаряк поделился впечатлениями от матча 21-го тура ФНЛ против «Енисея».Андрей Тихонов: Футбол такая игра, что счет 2:0 не говорит о победеГлавный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от матча 21-го тура ФНЛ против «Балтики».Владимир Стржалковский: Совет решил не рассматривать вопрос о банкротстве «Динамо»Попечительский совет ВФСО «Динамо» принял решение не рассматривать вопрос о возможном банкротстве одноименного футбольного клуба. Об этом сообщил председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский.«Спартак» жег на трибунах, «Кубань» – на поле«Спартак» жег на трибунах, «Кубань» – на полеУвязшая в долгах «Кубань» обыграла «Спартак-2» (5:2), но о премьер-лиге пока не думает.Евгений Калешин: «Спартак-2» – лучшая команда в лигеТренер «Кубани» Евгений Калешин после победы над «Спартаком-2» в матче 21-го тура ФНЛ рассказал о том, как администрация сборной позволила защитнику Денису Якубе остаться в команде.Евгений Бушманов: У «Кубани» был силовой футбол, стал комбинационныйГлавный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов после поражения от «Кубани» (2:5) в матче 21 тура ФНЛ рассказал о характере команды.ФНЛ. 21-й тур. «Мордовия» проиграла «Тосно», «Кубань» разгромила «Спартак-2» и другие матчиРезультаты матчей 21-го тура первенства ФНЛ.«Факел» уступил «Лучу-Энергии»«Факел» дома проиграл «Лучу-Энергии» (0:1) в 21-м туре ФНЛ.«Кубань» разгромила «Спартак-2»«Кубань» дома взяла верх над «Спартаком-2» (5:2) в 21-м туре ФНЛ.Владислав Радимов: Большинству игроков не хватает мастерства для игры на уровне ФНЛГлавный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал поражение в матче 21-го тура первенства ФНЛ против «Тюмени».«Шинник» упустил победу над «Волгарем»«Шинник» дома сыграл вничью с «Волгарем» (1:1) в 21-м туре ФНЛ.«Тосно» обыграло «Мордовию» во второй раз в сезонеВ матче 21-го тура первенства ФНЛ «Тосно» в Саранске одержало победу над «Мордовией» со счетом 2:0.«Кубань» – «Спартак-2» - 5:2. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 21-го тура первенства ФНЛ между «Кубанью» и «Спартаком-2».

Мордовия
Мордовиякалендарьстатистика
Далибор Стеванович
Далибор Стевановичвсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение