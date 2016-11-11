Далибор Стеванович: Последний раз зарплату в «Мордовии» платили в феврале

Бывший игрок «Мордовии» Далибор Стеванович рассказал о долгах саранского клуба.

- Последний раз нам платили в феврале, то есть задолженность составляет четыре месяца (март—апрель-май—июнь) или три, если контракт заканчивался в мае. Плюс премиальные за весь год. Начиная с марта нам каждый день говорили, что вот-вот перечислят деньги. Лысов, правая рука губернатора, каждую неделю приезжал и обещал, что нам все заплатят. Летом мы снова пошли им навстречу, дали время, чтобы расплатиться. Жалоб никто не писал, иначе бы клуб не смог заявлять новичков на следующий сезон в ФНЛ. Сам губернатор (Владимир Волков) приходил к нам весной и давал слово, что после окончания сезона все отдадут. Ладно бы хоть платили потихонечку, показывали, что готовы рассчитаться. Вообще же ничего не происходит!, - цитирует Стевановича «Матч ТВ».

После 21 тура «Мордовия» занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав в 22 очка. Стеванович выступал за саранский клуб с 2015 по 2016 годы.

