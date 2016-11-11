Фабио Капелло: Кассано был одним из самых больших талантов, но он не сумел справиться с психическими проблемами

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло рассказал об отношениях с экс-полузащитником сборной Италии Антонио Кассано, вместе с которым работал в «Роме» с 2001 по 2004 гг.



«Кассано был одним из самых больших талантов, но Антонио не сумел справиться с психическими проблемами. У него были великолепные физические данные, но все это было потеряно. Конечно, когда ты видишь, как футболист утрачивает все по таким причинам, то начинаешь сердиться», – цитирует специалиста Football Italia.



Напомним, Кассано выступал за такие известные команды, как «Рома», мадридский «Реал», а также «Интер» и «Милан». Всего за карьеру полузащитник провел 513 матчей, забил 139 голов и отдал 90 голевых передач.



Сейчас Кассано числится игроком «Сампдории».





