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Нина Мозер: Решение об участии Столбовой и Климова в чемпионате России примем 21 ноября

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Тренер олимпийских чемпионов Ксении Столбовой и Федора Климова Нина Мозер рассказала о том, как пара тренируется после травмы партнерши.

– Они тренируются уже несколько дней на полу, – сказала Мозер в интервью официальному сайту Федерации фигурного катания на коньках России. – До 15 ноября Ксюше запретили надевать коньки. На лед она выйдет после 15-го. Состояние у ребят рабочее. Желание огромное. Они настолько соскучились по тренировкам, что рвут и мечут. На полу работают великолепно. В этом году у них получились очень интересные программы. Хочется, чтобы зрители, наконец, их увидели.

– Если все пойдет хорошо, успеют ли ребята подготовиться к чемпионату России?
– Мы это обсуждаем. Договорились так. С 15-го ноября выйдем на каток. 21-го садимся и принимаем решение. Такие спортсмены как Столбова и Климов очень быстро набирают форму. Мы уже восстанавливались после различных травм.

Напомним, пара пропустила старт сезона из-за травмы Столбовой, у которой воспалилась надкостница голени.

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