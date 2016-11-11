Промес и Боккетти продолжают тренироваться по индивидуальной программе

Футболисты «Спартака» возобновили тренировки после небольшого перерыва, сообщает официальный сайт клуба.

После матча с «Томью» главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал команде пять выходных дней.

Сначала футболисты провели занятие в тренажерном зале, потом красно-белые вышли на поле, где выполнили разминку и беговые упражнения. В общей сложности практический урок продлился около часа.

В занятии приняли участие десять игроков, не задействованных в своих сборных. Защитник Сальваторе Боккетти и полузащитник Квинси Промес по-прежнему трудятся по индивидуальной программе. На завтра у команды запланированы две тренировки.