Озил может воссоединиться с Моуринью в «Манчестер Юнайтед»

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью считает, что команда нуждается в серьезном усилении. Об этом сообщает издание The Sun.

По информации источника, «красные дьяволы» рассматривают возможность приобретения полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, с которым Моуринью знаком по совместной работе в мадридском «Реале».

Ранее сообщалось, что футболист планирует покинуть «Арсенал». Немецкие СМИ утверждали, что в услугах Озила заинтересованы клубы из Турции, а также тренерский штаб «Барселоны».

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел на клубном уровне 14 матчей и забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 50 млн евро, а его нынешний контракт с командой рассчитан до 2018 года.