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Владимир Чагин признан человеком года в российском автоспорте

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Руководитель международного ралли-рейда «Шелковый путь», директор спортивной команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин признан человеком года в российском автоспорте.

«Автоспорт в России развивается семимильными шагами. Радует, что появляются новые имена, всё больше молодёжи приходит – это видно и по этапам чемпионата России, и по ралли «Шёлковый путь». Мы всё делали, делаем и будем делать, чтобы этот процесс продолжался. Для меня очень волнительно и приятно получить эту награду», - поделился впечатлениями Чагин.

Награду Владимиру Чагину вручили в рамках Russian Motorsport Forum, который в дни проходит на подмосковном автодроме Moscow Raceway.

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