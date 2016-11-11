Владимир Чагин признан человеком года в российском автоспорте
Руководитель международного ралли-рейда «Шелковый путь»,
директор спортивной команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин признан человеком
года в российском автоспорте.
«Автоспорт в России
развивается семимильными шагами. Радует, что появляются новые имена, всё больше
молодёжи приходит – это видно и по этапам чемпионата России, и по ралли
«Шёлковый путь». Мы всё делали, делаем и будем делать, чтобы этот процесс
продолжался. Для меня очень волнительно и приятно получить эту награду», -
поделился впечатлениями Чагин.
Награду Владимиру Чагину
вручили в рамках Russian Motorsport Forum, который в дни проходит на
подмосковном автодроме Moscow Raceway.
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