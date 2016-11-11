Руководитель международного ралли-рейда «Шелковый путь», директор спортивной команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин признан человеком года в российском автоспорте.

«Автоспорт в России развивается семимильными шагами. Радует, что появляются новые имена, всё больше молодёжи приходит – это видно и по этапам чемпионата России, и по ралли «Шёлковый путь». Мы всё делали, делаем и будем делать, чтобы этот процесс продолжался. Для меня очень волнительно и приятно получить эту награду», - поделился впечатлениями Чагин.

Награду Владимиру Чагину вручили в рамках Russian Motorsport Forum, который в дни проходит на подмосковном автодроме Moscow Raceway.