Паулиньо: Сборная Бразилии переживает счастливый момент, все друг другу доверяют

Полузащитник сборной Бразилии Паулиньо прокомментировал победу своей команды над сборной Аргентины в матче 11-го тура отборочного этапа ЧМ-2018 в России (3:0).



«Наш соперник имел несколько возможностей, чтобы забить, но мы знали, как нужно действовать в таких ситуациях и вовремя читали игру. Наши футболисты выбирали моменты для атак. К тому же, у нас было много шансов.

Сейчас национальная команда переживает счастливый момент. Мы доверяем друг другу, и уверенно действуем в каждом матче», – приводит слова Паулиньо Goal.



Напомним, Бразилия лидирует в южноамериканской зоне, тогда как Аргентина занимает шестое место, не попадая на данный момент даже в зону стыковых матчей.



«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.