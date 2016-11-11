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Александр Зинченко: В «Манчестер Сити» все кайфуют от футбола

Источник:  «Спорт-Экспресс в Украине»Комментарии

Полузащитник ПСВ Александр Зиненко вспомнил первую тренировку в «Манчестер Сити».

- Дело в том, что на футбольном поле, несмотря на наличие рядом всех этих звезд, грани стираются. Лично я очень комфортно чувствовал себя в любом упражнении - будь-то какая-то учебная игра или держание мяча. Кто бы ни был твоим партнером, каждый легко подстраивается под тебя. Все кайфуют от футбола. 

- Кто из именитых партнеров отнесся к вам с наибольшим вниманием?

- Наверное, Фернандинью. Он очень помог мне на первых порах, - цитирует Зинченко «Спорт-Экспресс в Украине». 

Напомним, что Александр Зинченко выступает за ПСВ на правах аренды, находясь на контракте в «Манчестер Сити».В текущем сезоне украинец провел четыре матча за ПСВ в чемпионате Голландии , но результативными действиями не отметился.  

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