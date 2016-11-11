Кевин Гросскройц: Швайнштайгер находится в очень тяжелой ситуации, но «Штутгарт» был бы счастлив приобрести его

Защитник «Штутгарта» Кевин Гросскройц прокомментировал положение экс-капитана сборной Германии Бастиана Швайнштайгера в «Манчестер Юнайтед», а также выразил мнение, что его клубу следует приобрести 32-летнего футболиста.



«Он находится в очень тяжелой ситуации, однако, его отношение к делу остается неизменным. Уверен, приход Швайнштайгера в нашу команду пойдет только на пользу. Все были бы счастливы, если бы он присоединился к «Штутгарту» зимой», – приводит слова Гросскройца Goal.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» покинет команду зимой 2017 года, поскольку наставник команды Жозе Моуринью не видит его в основе. Отмечалось, что английский клуб выплатит немцу 11 млн евро за преждевременное расторжение контракта.

Отметим, что после прихода португальского специалиста Швайнштайгер не сыграл в нынешнем сезоне ни одного матча, а совсем недавно футболист вернулся к тренировкам с первой командой.