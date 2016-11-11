ESEA представила античит для LAN-турниров по CS:GO

Компания ESEA показала античит для LAN-турниров по Counter-Strike: Global Offensive.



Целью антич-чита является сохранение здоровой конкуренции и заверение фанатов в том, что игроки на LAN-турнирах не применяют читы и играют честно. Тестирование системы проходило на турнире ESL One New York 2016 в октябре.



ESEA LAN Anti-Cheat не будет использоваться только для турниров ESEA или ESL. Любые организаторы, которые будут придерживаться основных требований, смогут пользоваться их разработкой.

Анти-чит официально будет использован на турнирах IEM Oakland и iBUYPOWER Masters.

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