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Путин поручил утвердить программу развития гандбола до 2024 года

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. В частности, глава государства постановил разработать и утвердить программу развития гандбола до 2024 года.

Официальный сайт Кремля опубликовал перечень поручений Владимира Путина по итогам Совета по физической культуры и спорта. В документе, в частности, говорится и о гандболе.

«Обеспечить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, для которых самбо и гандбол являются базовыми видами спорта, и при участии Всероссийской федерации самбо и Федерации гандбола России разработку и утверждение программ развития самбо и гандбола до 2024 года», - говорится на официальном сайте Кремля.

Согласно опубликованному документу, программу по развитию гандбола необходимо разработать и утвердить до 1 июня 2017 года.

Совет по развитию физической культуры и спорта при президенте России состоялся 11 октября в Доброграде Владимирской области. В заседании принимал участие президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. 

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