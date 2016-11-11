Путин поручил утвердить программу развития гандбола до 2024 года

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. В частности, глава государства постановил разработать и утвердить программу развития гандбола до 2024 года.

Официальный сайт Кремля опубликовал перечень поручений Владимира Путина по итогам Совета по физической культуры и спорта. В документе, в частности, говорится и о гандболе.

«Обеспечить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, для которых самбо и гандбол являются базовыми видами спорта, и при участии Всероссийской федерации самбо и Федерации гандбола России разработку и утверждение программ развития самбо и гандбола до 2024 года», - говорится на официальном сайте Кремля.

Согласно опубликованному документу, программу по развитию гандбола необходимо разработать и утвердить до 1 июня 2017 года.

Совет по развитию физической культуры и спорта при президенте России состоялся 11 октября в Доброграде Владимирской области. В заседании принимал участие президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.