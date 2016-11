Ковалев сфотографировался с Трампом и поздравил его с победой на выборах

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев выложил фотографию с Дональдом Трампом, который одержал победу на выборах президента США.



«Мои поздравления новому президенту страны Дональду Трампу. Два чемпиона», – подписал фотографию боксер из России.



Напомним, 70-летний Трамп опередил в голосовании представителя Демократической партии Хиллари Клинтон. Новый президент США, который является сторонником Республиканской партии, приступит к своим обязанностям 20 января 2017 года.

My congrats to new president of USA Donald Trump🎉🎉🎉Two champions💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/Cnc8HPkymE