Ковалев сфотографировался с Трампом и поздравил его с победой на выборах

читайте также

Сергей Ковалев: Мой тренировочный лагерь к бою с Уордом почти окончен (Фото) Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сообщил, что практически закончил подготовку к поединку с американцем Андре Уордом.

Украинцы Усик и Гвоздик помогают Ковалеву готовится к поединку с Уордом Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом вес Сергея Ковалева готовится к поединку с американцем Андре Уордом. Он рассказал о том, кто помогает ему в подготовке.

Перес прекратил сотрудничество со спонсором из-за твита о Трампе Мексиканский автогонщик, пилот «Форс Индии» Серхио Перес объявил о прекращении сотрудничества с брэндом солнцезащитных очков Hawkers из-за твитта о новом президенте США Дональде Трампе.

Григорий Дрозд: Букмекеры считают Уорда фаворитом, но я не сомневаюсь в победе Ковалева Российский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд поделился ожиданиями от предстоящей встречи чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева с американцем Андре Уордом.

Светлана Журова: Трамп шел к своей цели, как олимпийский чемпион Олимпийская чемпионка-2006 по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала итоги выборов президента США.

Джефф Монсон: Трамп не видит в России врага Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон, родившийся в США, но год назад получивший российское гражданство, высказал мнение об итогах выборов президента в штатах. Напомним, что победу одержал Дональд Трамп.

Вадим Финкельштейн: Трамп, как и Путин, любит ММА Бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн – о своих встречах с новым президентом США Дональдом Трампом.

Дэймон Хилл: Трамп выиграл. Свинья пролетела над моей головой, ад замерз. Что за чертовщина? Экс-чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Дэймон Хилл прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах президента США.

Вадим Финкельштейн: Трамп сказал, что является фанатом Федора Емельяненко Бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн - о своих встречах с новым президентом США Дональдом Трампом.

Сергей Гимаев: Я болел за Дональда Трампа. Это сильный цельный мужик Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев дал интервью обозревателю «Советского спорта».

Вадим Финкельштейн: От Трампа исходит оптимизм и уверенность Бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн – о своих встречах с новым президентом США Дональдом Трампом.

«Выиграл на багаже Аленичева». Как мир спорта отреагировал на победу Трампа «Советский спорт» представляет самые яркие комментарии спортсменов по случаю победы Дональда Трампа в президентских выборах США.

Кирсан Илюмжинов: Трамп победил, потому что его поцеловал Бог Президент ФИДЕ в интервью «Советскому спорту» рассказал о феномене Дональда Трампа и причинах его победы на выборах президента США.

Дональд Трамп: Проще стать президентом страны, чем футбольного клуба Новый президент США Дональд Трамп довольно часто соприкасался с миром спорта. И продолжает это делать.

Кирсан Илюмжинов: Пригласил Трампа сделать первый ход в матче Карлсен – Карякин Выпускник МГИМО, президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в интервью «Советскому спорту» о победе Дональда Трампа на выборах президента США.

Джадд Трамп: Бросаю снукер ради Белого дома, спасибо за поддержку Один из сильнейших игроков в снукер британец Джадд Трамп оригинально прокомментировал победу своего однофамильца на президентских выборах в США.

Вадим Финкельштейн: Трамп – приятный мужик. Он одним из первых увидел задатки для развития ММА Бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн поделился воспоминаниями о своих встречах с новым президентом США Дональдом Трампом.

Трамп победил Хиллари и Костина Молодежная сборная России проиграла второй матч Суперсерии.

Кирсан Илюмжинов: Трамп сломал американскую бюрократическую машину Выпускник МГИМО, президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в интервью «Советскому спорту» о феномене Дональда Трампа и причинах его победы на выборах президента США.