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Ковалев сфотографировался с Трампом и поздравил его с победой на выборах

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев выложил фотографию с Дональдом Трампом, который одержал победу на выборах президента США.

«Мои поздравления новому президенту страны Дональду Трампу. Два чемпиона», – подписал фотографию боксер из России. 

Напомним, 70-летний Трамп опередил в голосовании представителя Демократической партии Хиллари Клинтон. Новый президент США, который является сторонником Республиканской партии, приступит к своим обязанностям 20 января 2017 года.  

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